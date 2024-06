Gruzie ve varu mezi EU a Ruskem. Co je za orbanizací klíčové kavkazské země?

„Ještě loni Gruzínský sen tzv. ruský zákon nenavrhoval právě kvůli tomu, že chtěl být spojován s narativem, že dělá vše pro vstup do Evropské unie. Letos se to změnilo,“ říká Dita Sutterová, doktorandka z Katedry politické geografie Ostravské univerzity, která sledovala jedny z největších protestů země v její novodobé historii. Proč vláda schválila kontroverzní zákon? Kde se inspirovala? A jak posouvá tento krok zemi hlouběji do ruské sféry vlivu? Jak chce prezidentka Salome Zurabišvili vládu v této snaze zastavit? Nejen na to se ptá v dalším díle podcastu (Ne)bezpečí Ondřej Kundra.