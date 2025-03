Gróňané, tak či onak budete Američané. Co zaznělo v Trumpově projevu a proč má Rubio špatné spaní?

"Americký sen je nezastavitelný a naše země je na prahu návratu, jaký svět ještě neviděl a možná už nikdy neuvidí," uvedl před oběma komorami Kongresu prezident Donald Trump, který v uplynulých šesti týdnech změnil řadu věcí v USA, ale také jejich obraz a roli ve světě. V projevu potvrdil některé sny o expanzi, jako je rozšíření USA o Grónsko nebo kontrola nad Panamským průplavem. Ale například o proměně Pásma Gazy na riviéru v americké režii už nemluvil. Co šéf Bílého domu řekl a jak to mění pozici Ukrajiny? Nejen o tom debatují v dalším díle Americké krásy Jiří Sobota a Štěpán Sedláček. Doporučujeme také článek: Co Donald Trump v Kongresu neřekl