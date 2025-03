Co Donald Trump v Kongresu neřekl

To samo o sobě odkazuje spíše k tomu, čemu jsme již ve druhém funkčním období Donalda Trumpa přivykli. Americký prezident v něm potvrdil mnohé z toho, co by ještě před dvěma měsíci mnohým vyráželo dech. Ano, Kanada a Mexiko od tohoto týdne čelí a budou i nadále čelit clům ve výši 25 procent. Cla proti Číně vzrostla o dalších 10 procent. Obyvatelé Grónska se „mohou těšit“, že se v dohledné době stanou americkými občany a jejich území bude přičleněno k území USA. „Grónsko si vezmeme tak či onak,“ konstatoval Donald Trump.