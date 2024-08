Globální propad burz: Kde se vzal a jak na něj vyzrát

Zpomalování americké ekonomiky může být rychlejší, než se čekalo - věta, která na začátku týdne ovlivnila téměř celý svět a způsobila největší propad akcií od roku 2020, kdy světem hýbaly obavy ohledně pandemie koronaviru. Pokles se dotkl jak USA, tak Evropy (včetně Česka) nebo třeba Japonska. „Akciové trhy tam poklesly nejvíc za posledních 37 let. A to vše, jak Japonsko, tak Amerika, se odehrává v době, kdy už v červenci oslabovaly akcie technologických firem a firem investujících do AI," říká ve Výtahu Respektu Petr Horký s tím, že pondělní ztráty akcií se již začaly zpevňovat. Co přesně jejich výkyv způsobilo? A jak na ně má člověk podle odborníků reagovat?