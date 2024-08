Francii skončily prázdniny. Je čas vybrat premiéra

Od předčasných parlamentních voleb ve Francii uplynul zhruba měsíc a půl. Země, která hostila olympiádu, a vlastně i právě proto, od té doby stále ještě nemá novou vládu. Teprve v pátek prezident Emmanuel Macron zahájil jednání s parlamentními stranami a kluby o povolební situaci a o tom, kdo by Francii mohl vládnout. „On se snaží politiky podnítit k tomu, aby vytvořili vládu, která by ustála případné hlasování o nedůvěře. Kdyby byla složená jen z levicových stran, zřejmě by neměla podporu parlamentu. Vítězství Nové lidové fronty nebylo tak dramatické, nemají většinu, tak se Macron snaží mít kabinet, který bude přijatelný pro co nejvíce lidí. Představoval by si člověka ze středopravého uskupení," říká ve Výtahu Respektu Magdaléna Fajtová. Mezi kým tedy francouzský prezident vybírá? A jaká je v zemi několik týdnů po volbách atmosféra?