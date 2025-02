Filmy, politika i prostor pro mladé talenty. Jakou stopu mají letos na Berlinale Češi?

V Berlíně začíná 75. ročník mezinárodního filmového festivalu Berlinale. V hlavní soutěžní kategorii se o Zlatého medvěda utká 19 filmů, ve vedlejších kategoriích jsou pak i snímky s českou stopou. „Jsou to dvě koprodukce. Jde o animovanou pohádku Pohádky po babičce, která cílí na mladé diváky. Pak je to nový dokumentární film Čas do zásahu o Ukrajině, který vznikl v česko-lotyšsko-ukrajinské spolupráci, a ten opravdu český je krátký animovaný film Kámen osudu Julie Černé, studentky z UMPRUM," říká ve Výtahu Respektu Jindřiška Bláhová, podle níž se u berlínského festivalu příliš nemluví o tom, že dává prostor i mladým talentům. „Berlinale má platformu Berlinale talents, která rozvíjí talentované filmaře z celého světa. Letos jsou tam hojně zastoupeni i čeští tvůrci a tvůrkyně." Co rozhoduje o tom, jestli má snímek šanci na Berlinale uspět? Jak se do něj propisují aktuální politická témata? A jaké postavení má oproti festivalům v Cannes a Benátkách?