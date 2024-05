Falešné jaro bude častější. Někde může pomoct protimrazová závlaha

„Někde je cestou protimrazová závlaha. Ale je to risk. Buď to zmrzne všechno a nebo se podaří část úrody zachránit. Ale ze studií, které znám a výpočtů, které jsme dělali, můžu říct, že protimrazová závlaha vychází z pohledu účinnosti a efektivnosti podstatně lépe než efekt zadýmení, zakouření nebo používání svící. Ale musí se to umět,“ říká bioklimatolog Miroslav Trnka působící na Mendelově Univerzitě a Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, kde koordinuje tým služby AgroRisk, která předpovídá různá rizika pro zemědělské plodiny. Jak se efekt jarních mrazů může vyvíjet v dalších letech? Jak pomáhá závlaha? A jak se ve vztahu k zemědělcům mění role pojišťoven? Jaký vývoj klimatických rizik předpovídá v české krajině nový projekt vědců s názvem ClimRisk? A proč je podle profesora Trnky, který stojí za monitoringem sucha v projektu Intersucho, v Česku zapotřebí začít řešit výstavbu nových přehradních nádrží na řekách? Nejen o tom uslyšíte v podcastu týdeníku Respekt. Čtěte také: Možná že se my zemědělci budeme muset úplně změnit