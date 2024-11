Důchodová reforma: Prošel nejklíčovější zákon koalice, nebo paskvil?

Sněmovna v pátek po závěrečném patnáctihodinovém jednání schválila důchodovou reformu. Zatímco vládní poslanci ji považují za nejklíčovější zákon tohoto volebního období, na který předchozí kabinety neměly odvahu, podle opozice jde o paskvil. Opoziční ANO už dříve uvedlo, že pokud v příštích sněmovních volbách zvítězí, velkou část reformních úprav zruší. Také nyní již opoziční Piráti reformu nepodpořili, při hlasování jejich čtyři poslanci opustili sál. Novela počítá se zvyšováním věku odchodu do důchodu po roce 2030. U lidí narozených po roce 1988 se důchodový věk zastropuje na 67 letech. Zároveň se mezi lety 2026 a 2035 bude postupně snižovat výše výdělku, která se započítává při výpočtu zásluhové části penze. Vláda změny odůvodnila tím, že bez reformy by v budoucnu důchodový systém zkolaboval. Odkdy by měla penzijní reforma platit? Je možné, že se ještě zasekne v horní komoře? A navrhuje kritická opozice nějaká konkrétní řešení? I na to ve Výtahu Respektu odpovídá František Trojan.