Dohoda se Slovenskem na historii nic nezmění, ale může Babišovi pomoct s lustračním zákonem

„Babiš byl až do tohoto rozhodnutí evidovaný v registrech jako agent Bureš. Tímto to však pro něj končí. Respektive zůstane formálně v registraci vedený dál ovšem s dodatkem, že nikdy nebyl vědomým spolupracovníkem StB,“ říká Jaroslav Spurný. Co to pro expremiéra a šéfa opozičního hnutí ANO znamená v praxi s ohledem na chystanou novelu lustračního zákona? Co za smírem se slovenským ministerstvem pod vedením Šutaje Eštoka může stát za úmysly? A co se kolem sporů ohledně Babišovy spolupráce s někdejší Státní bezpečností může dít dál? Nejen o tom uslyšíte ve Výtahu Respektu. Moderuje Štěpán Sedláček. K tématu doporučujeme také komentář Marka Švehly: Spor o Babišovu spolupráci s StB může uklidnit jen jedna věc – jeho odchod z politiky