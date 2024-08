Dohoda s teroristy po 20 letech: Za 11. září dostali místo trestu smrti doživotí

Letos to bude 23 let, kdy v USA 11. září dvě civilní letadla unesená islámskými radikály narazila do mrakodrapů Světového obchodního centra, další letoun do budovy Pentagonu a čtvrtý se zřítil do polí v Pensylvánii. Na teroristickém útoku, který si vyžádal téměř tři tisíce obětí, se podíleli mimo jiné i tři muži, kteří jsou uvěznění v Guantánamu na Kubě. Ti se nyní s Pentagonem dohodli na tom, že přiznají vinu ze spiknutí a vraždy, a to výměnou za doživotí namísto hrozícího trestu smrti. Jde i o údajného strůjce útoku Chálida Šajcha Muhammada. Dohoda nicméně ve Spojených státech spustila vlnu nevole, říká ve Výtahu Respektu Jiří Sobota: „Spousta lidí si myslí, že si zaslouží smrt, vláda tvrdí, že naopak k nějakému završení dojde i tímto způsobem. Amerika se v tomto bodě stále vrací do etických dilemat, která má už od útoku." Součástí toho je věznění stovek lidí podezřelých z účasti na teroristickém činu z 11. září v Guantánamu na Kubě a mučení vězňů, proti čemuž se vyslovoval už exprezident Barrack Obama, který chtěl věznici zavřít. Doteď se tak ale nestalo. Je šance, že k tomuto kroku dojde ještě za Joea Bidena? A proč k dohodě mezi teroristy a Pentagonem došlo po více než 20 letech?