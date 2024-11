Češi často nevnímají, že rozkrádání evropských dotací poškozuje nás všechny

„Myslím si, že se tady zneužívají evropské dotace adekvátně tomu, kolik jich do České republiky proudí. Každý balík peněz bude přirozeně lákat podvodníky a různé zločince. Druhá otázka je, jak veřejnost vnímá zneužívání evropských peněz. Přijde mi, že si lidé často neuvědomují, že jde o jejich peníze a že jejich život by mohl být lepší, pokud by se nezneužívaly,“ říká Petr Klement, který působí na Úřadě evropského veřejného žalobce v roli náměstka nejvyšší žalobkyně. Jak rozsáhlé podvody řeší? Sahají i do Česka? Co říká na aktuální stav Státního zastupitelství v ČR? Nejen o tom uslyšíte v dalším díle podcastu (Ne)bezpečí Týdeníku Respekt. Ptá se Ondřej Kundra. Čtěte také: Toustový chléb s evropskou plombou