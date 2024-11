Toustový chléb s evropskou plombou

Je to už devět let od chvíle, kdy Pekárna Zelená louka požádala o stamilionovou eurodotaci na (údajně) inovativní linku na toustový chléb za 400 milionů korun. Dceřiná firma Penamu patřila k holdingu Agrofert, který byl tehdy ještě v majetku Andreje Babiše, než ho dva roky nato „uklidil“ do svěřenského fondu.