Jednání o příměří je poslední šancí dostat rukojmí domů, řekl Blinken. Realita, nebo tlak na Izrael?

Tříhodinová pondělní schůzka amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena s premiérem Izraele Benjaminem Netanjahuem skončila prý pozitivně. Konkrétní ale úřady nebyly. Informaci přinesly poté, co Blinken řekl, že současná jednání o příměří mezi Izraelem a Hamásem, která kromě USA koordinuje také Egypt a Katar, jsou možná poslední příležitostí dostat rukojmí domů. „Je to apel na to, aby se ta jednání posunula někam, kde budou vyhlídky na klid zbraní. Bojí se toho, že by mohlo dojít k eskalaci v celém regionu, mohlo by totiž dojít k válce s Libanonem a Íránem. To by mělo nedozírné důsledky nejen pro region, ale i pro zbytek světa," říká ve Výtahu Respektu Magdaléna Fajtová s tím, že Blinkenova slova mohou být i určitým tlakem na Izrael, který je partnerem Spojených států. „Může to být tlak na to tvrdě pravicovější, nacionalističtější jádro izraelské vlády či válečného kabinetu. Jsou tam totiž členové, kteří by nikdy nepřistoupili na jakékoliv vyjednávání, pokud by nebyl vymýcen Hamás, což by pravděpodobně znamenalo úplně zlikvidovat celé Pásmo Gazy." V jaké fázi je momentálně jednání o příměří? A co je „kamenem úrazu", který dohodu o příměří mezi Izraelem a Hamásem znemožňuje?