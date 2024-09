Bartoš digitalizaci nezvládl, ale způsobem jeho odvolání Fiala popřel vše, co o sobě doteď tvrdil

Nejdřív schůzka s premiérem, po které šéf Pirátů a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš řekl, že se na koaliční smlouvě nic nemění. Po pár hodinách oznámení předsedy vlády i ODS Petra Fialy, že ke 30. září prezidentovi navrhne Bartošovo odvolání, protože není schopnen manažersky dotáhnout digitalizaci stavebního řízení. Podle Pirátů jde o podraz a porušení koaliční smlouvy, podle premiéra nikoliv. Přestože Ivan Bartoš digitalizaci reálně nezvládl, pravdou je, že digitalizace se nedaří například ani na ministerstvu zdravotnictví, které vede ministr Vlastimil Válek z TOP 09. Zároveň, premiér Fiala smlouvu podle toho, jak je napsána, skutečně porušil, říká ve Výtahu Respektu Ondřej Kundra: „Premiérovi se to vůbec nepovedlo, nepovedl se mu způsob odvolání Ivana Bartoše. Petr Fiala se tady celou dobu prezentuje, a celou vládu tak prezentuje, že to je protipól vůči Andreji Babišovi, vůči vulgární a populistické, xenofobní politice, sám sebe líčí jako kultivovaného člověka, který velké problémy řeší gentlemansky a férově. Když to tomu člověku ale neřekne do očí, že ho chce z vlády odvolat, a o dvě hodiny později mu to zavolá, popírá tím vše, co o sobě dodnes říkal, že se chce chovat férově a politicky jinak." Pravdou také je, že by měl Petr Fiala pamatovat, že pokud chce v budoucnu sestavovat další vládu, bude potřebovat většinu současné pětikoalice. Chaosem, který svým jednáním vytváří, nicméně nahrává především opozici. Co by se tedy s vládou mohlo dít dál? Co když Piráti z kabinetu odejdou? A mohl by celý konflikt ve vládě zvrátit prezident?