Babiš teď nemusí nic, Fialův kabinet mu kampaň dělá sám

Přestože končící šéf Pirátské strany Ivan Bartoš už oznámil, že Piráti z vlády odcházejí, teprve v pátek dopoledne o tom Celostátní fórum Pirátů, tedy víc než 1100 lidí, začalo hlasovat. Přesto, i kdyby členové a členky odstoupení schválili, je v zájmu premiéra Petra Fialy, aby vládní krizi, kterou vyvolal, také nějak napravil, říká ve Výtahu Respektu Ondřej Kundra: „Do politiky zasel vedle chaosu hodně velké vášně. Jestli bude chtít sestavit většinovou vládu, nezbyde mu nic jiného, než znovu spolupracovat s Piráty. Jsem zvědavý, jak za pár měsíců, když k sobě mají tak nesmiřitelný vztah, se na něčem domluví, a proč by to vlastně Piráti měli dělat. Jeho odpovědností bude jeho případná schopnost či neschopnost sestavit nějakou vládu v příštích volbách. Tam bude jasné, jestli to, co teď udělal, mu pomohlo zabránit vládě Andreje Babiše. Ten do toho nemusí dělat nic moc, stačí mu, když bude říkat 'podívejte, jak se chovají, co dělají, nebo nedělají'." Zároveň, výzvou teď pro předsedu vlády bude udělení ministerstev, a to nejen po možná končících Pirátech. Nemůže to stabilitě kabinetu uškodit? Proč ministerstvo pro místní rozvoj povede zrovna Marian Jurečka a digitalizaci Martin Kupka? A jak do vládní krize přispívá postava politika Jana Skopečka?