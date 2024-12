Babiš rozpustil svěřenský fond. Dobrá zpráva je to jen tehdy, pokud se změní zákon o střetu zájmů

Expremiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš zkraje týdne oznámil, že po doporučení správců fondů souhlasil s rozpuštěním svěřenského fondu, kam kvůli zákonu o střetu zájmů vložil na začátku roku 2017 akcie svých firem Agrofert a SynBiol. „Může být pozitivním krokem pro českou právní kulturu, pokud tímto Babišovým krokem dojde k ukončení 'hry na nevlastnictví', kterou byl každý schopen prohlédnout a šlo tak v podstatě o Potěmkinovu vesnici," řekl ČTK analytik Datarun Petr Bartoň. Jak ale ve Výtahu Respektu dodává Jaroslav Spurný, o dobrou zprávu půjde jen tehdy, pokud se k Babišově kroku přidají i příslušné legislativní změny: „Rozpuštěním svěřenských fondů se Andrej Babiš stává zase jediným majitelem veškerých akcií obou společností, na to má jako poslanec právo. On má teď rok na to, aby se rozhodl, co s nimi udělá. Ale taky má rok na to, aby uvažoval, že může v budoucnu změnit zákon tak, aby mu vyhovoval. Ale k tomu, aby to mělo pozitivní vliv, musí být novelizován zákon o střetu zájmů, o kterém poslanci diskutují už nějakou dobu." Kdo novelu zákona brzdí? A jak to vlastně celé se střetem zájmů Andreje Babiše bylo?