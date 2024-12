Aš je jako papiňák. Na krizi v nejzápadnějším městě Česka upozornil už i prezident

„Jde o opravdu specifický region, který vyžaduje nejenom specifický plán, ale také pomoc vlády,” řekl ve středu prezident Petr Pavel, který reagoval na kritickou situaci v Aši. Tamní starosta Vítězslav Kokoř z hnutí ANO kvůli tomu poslal vládě a premiérovi Petru Fialovi z ODS dopis, ve kterém žádá o pomoc a okamžité řešení. „Já bych situaci nazvala jako papiňák. Aš v situaci sociálního vyloučení, chybějících služeb nebo lidí, kteří jsou chudí, není jediná - ale tady je to specifické tím, že jde o úplný výběžek, město, které je ze třech čtvrtin obklopeno Německem, takže kdo může, odjíždí pracovat tam," popisuje ve Výtahu Respektu tristní situaci města Ivana Svobodová. Krizi eviduje nejzápadnější město Česka nejen ve školství, ale i ve zdravotnictví, kde narůstá nervozita a stovky dětí jsou bez pediatra. Kvůli důchodovému věku navíc hrozí, že v Aši nebudou ani praktici. Starosta má přitom plán, který se již několik let snaží prosazovat napříč politickými stranami. O co jde? Může mu to, že je z hnutí ANO pomoct, nebo naopak uškodit? A mohl by pomoct prezidentův apel na vládu?