Americký plán s Pásmem Gazy vzbuzuje rozpaky už i mezi prezidentovými stoupenci

Izraelský ministr obrany Jisrael Kac nařídil armádě, aby připravila plán, který by umožnil odchod Palestinců z Pásma Gazy. Reaguje tak na výrok amerického prezidenta Donalda Trumpa, který v týdnu prohlásil, že Spojené státy by mohly převzít správu Pásma Gazy s tím, že víc než dva miliony Palestinců by byly přesídleny do okolních arabských zemí. „A potom se tam vybuduje luxusní přímořské sídlisko, jakási riviéra v Gaze. Právo na to USA nemají, z hlediska mezinárodního práva je to samozřejmě nepřijatelné. Pokud by to prezentováno jako povinné vysídlení, že by ti lidé dostali příkaz, že by měli někam odejít, je to etnická čistka a úplně nepřijatelný krok," říká ve Výtahu Respektu Jiří Sobota. „Určitě to není dobré řešení a je protiprávní, na druhé straně - jaké je jiné řešení? Tady začínáme být na mělčině. Oficiálně je finálním východiskem celého konfliktu vznik dvou samostatných států, jenže to na územích, kterých se to týká, nikdo nechce," dodává. Mohl by Donald Trump myslet svá tvrzení vážně, nebo je to jen taktika? A jak se na jeho výrok o americké správě Pásma Gazy tváří jeho okolí?