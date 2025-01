Američané zvládli předat moc a nenapadnou Dánsko. Postřehy z inaugurace Donalda Trumpa

Donald Trump složil kvůli nepřízni počasí prezidentskou přísahu v rotundě amerického Kapitolu před několika stovkami pozvaných hostů. Následně v projevu ohlásil začátek "zlatého věku" Ameriky, kritizoval předchozí vládu a předestřel některé své první kroky v úřadě. Co podstatného zaznělo? Jaké lze čekat prezidentské výnosy? A jaký odkaz po sobě zanechal Joe Biden? Nejen o tom debatují Barbora Chaloupková, Jiří Sobota a Štěpán Sedláček v Americké kráse Týdeníku Respekt. Poslechněte si také pondělní Výtah: S novým americkým prezidentem musí být Česko co nejčitelnější a vytvářet co nejužší vazby v rámci EU a přečtěte si text: Donald Trump se stal oficiálně prezidentem. Rozpoutá se smršť