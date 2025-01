S novým americkým prezidentem musí být Česko co nejčitelnější a vytvářet co nejužší vazby v rámci EU

Během pondělního podvečera středoevropského času čeká Donalda Trumpa inaugurace - stane se tak 47. prezidentem Spojených států amerických. Na ceremoniál, který se po 40 letech koná kvůli mrazům uvnitř Kapitolu, dostalo pozvánku 220 tisíc lidí. Vůbec poprvé jsou mezi nimi i političtí lídři, čímž Trump prolomil precedent: vzhledem k bezpečnosti je totiž doposud zastupovali diplomaté. Pozvánku dostalo i několik tuzemských politiků, konkrétně ti z frakce Evropského parlamentu Patrioti pro Evropu. „Souvisí to se snahou hledat spojence a vytvářet dojem, který se hodí pro aktéry tam i tady, tedy že má větší odezvu ve světě než by se zdálo. Všechno je to politika," říká ve Výtahu Respektu šéfredaktor Erik Tabery, který ve zpravodajském podcastu rozebírá, jaký vliv může mít Trumpovo opětovné převzetí moci na Česko. Jak se naše partnerství s USA v posledních třech dekádách proměnilo? Jak prezidentství Donalda Trumpa pocítí běžný český občan? A v čem může Andrej Babiš se svojí podporou Trumpa narazit?