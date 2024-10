A třeba Jan Žižka v mládí nebyl jen provinční zemánek

V bádání o životě Jana Žižky je stále prostor pro nová zjištění. Podle historika Petra Čorneje jde zejména o období jeho mládí. Řeč je o desítkách let, kdy není jisté, jestli působil v českých zemích nebo v západní Evropě. Jaké jsou pro to indicie? A jak se proměňuje obraz husitského bojovníka v průběhu let a čím mnohé stále fascinuje? Nejen o tom uslyšíte v podcastovém rozhovoru s novinářem Petrem Horkým. Moderuje Štěpán Sedláček. Doporučujeme také článek: Příšera ohavná, nebo národní rek? Na Žižkovi se ani po šesti stoletích neshodneme