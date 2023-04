USA: Vyhrocená debata o potratech nahrává ve volbách demokratům

Co se v děje v USA bezmála rok poté co Nejvyšší soud zrušil po padesáti letech rozhodnutí v interupčním případu Roe vs. Wade? Jak se z potratů stalo téma, které rozděluje politickou scénu podle stranické linie? Jak situaci ovlivňuje nástup potratových pilulek? Proč je v USA v této otázce nemožné dosáhnout konsenzu? A jak zásadní to bude hrát roli v prezidentských volbách příští rok? I nad těmito otázkami se zamýšlí Barbora Chaloupková a Jiří Sobota v dalším díle podcastové série Americká krása týdeníku Respekt. Moderuje Štěpán Sedláček.