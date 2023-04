SPD lze označit za „parlamentní fašistické hnutí“. Proč soud smetl Okamurovu žalobu na Respekt

"Termín, který jsme použili, teď může každý volně využít. Nejenže na to teď máme rozsudek, ale proto, že to je pravda," říká Erik Tabery v reakci na pravomocný rozsudek soudu, který dospěl k závěru, že použití výrazu ‚parlamentní fašistické hnutí‘ je v případě SPD "v souladu s požadavkem proporcionality“. Jaké argumenty Respekt využil ke své obraně, když se odmítl omluvit a poukazoval fašistické rysy Svobody a přímé demokracie? Co rozsudek obsahuje ? A proč se týdeník na druhou stranu minulý týden omluvil za svou obálku o sociální síti TikTok? V podcastu Respektu vysvětluje šéfredaktor Erik Tabery. Moderuje Štěpán Sedláček.