Obezita
19 článků
Speciál15 minut
Dejme dětem šanci uniknout z Titaniku
S primářem dětského oddělení ostravské nemocnice a obezitologem Janem Boženským o dětské obezitě jako časované bombě, rozevírajících se „stravovacích“ nůžkách mezi vrstevníky a vymizení přirozeného pohybu z bodu A do bodu B
František Trojan, Kateřina Mázdrová27. 3. 2024
Agenda2 minuty
Polovina Čechů si dá k večeři uzeninu a víno, pětina nesnídá
Petr Horký21. 10. 2023
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Speciál28 minut
Nemůžeme jíst uzeniny v takové míře, v jaké je jíme dnes
Marek Švehla21. 3. 2023
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Denní menu3 minuty
Nelítostná válka proti obezitě zničila spoustu životů
Pavel Turek22. 9. 2018