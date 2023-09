Polské vládě skandál s prodáváním víz v blížících se volbách neuškodí

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Měsíc před volbami není pro žádnou politickou stranu dobrý čas na to, aby se propíral mezinárodní skandál, který způsobil jeden z jejích členů. Polské vládní straně Právo a spravedlnost (PiS) se to děje – jde o kšeft s polskými vízy, která měla hlavně obyvatelům asijských států umožnit nelegálně proklouznout do Spojených států. Ovšem příliš ji to netrápí.

V čele machinací stál náměstek ministra zahraničí Piotr Wawrzyk, který k tomu potřeboval dobrovolnou nebo vynucenou spolupráci mnoha úředníků – a polský stát na to musela veřejně upozornit americká FBI. Wawrzyk zmizel z funkce i z kandidátky, ale nezávislá polská média dál s trochou úžasu odhalují další a další detaily ohromného a místy i komického schématu. O polské “vízové aféře” ví celý svět.

Dalo by se tak zároveň předpokládat, že to bude velký problém. Zvlášť když se věc vzdáleně týká nelegální migrace, tedy tématu, na kterém současná polská vláda staví velkou část přitažlivosti v kampani. Ne však v Polsku. Nezávislí výzkumníci ze společnosti IBRiS se zeptali voličů, jak podle nich aféra ovlivní výsledek voleb. Třicet procent z nich soudí, že aféra výsledek PiS poškodí, ale čtyřicet procent si myslí, že nikoliv. Dvacet procent lidí o skandálu nikdy neslyšelo, zbytek neví.

Podstatná přitom nejsou celková procenta, ale především to, kteří lidé zastávají jaké postoje. O tom, že aféra je pro PiS hrozbou, jsou přesvědčeni hlavně voliči opozičních stran, v mnohem menší míře podporovatelé vlády. Aféra poškozuje PiS v očích lidí, kteří stranu stejně volit nechtějí.

Naopak lidé, kteří vládě fandí, celou věc za problém nepovažují - a je jich víc. U lidí, kteří o vízové afée nikdy neslyšeli, je možné předpokládat, že k volbám vůbec nepůjdou, protože je veřejné věci nezajímají, nebo jsou diváky výhradně veřejnoprávní (a v praxi vládní) televize TVP, která o věci logicky nereferuje. A tito lidé rovněž volí současnou vládu. Jinými slovy - vízová aféra současnou vládu skutečně nepoškodí.

Čísla napovídají, že PiS si vypěstovala imunitu vůči skandálům a aférám; jejím voličům totiž nevadí. Nejde přitom o snahu dostat justici plně pod politický vliv, útoky na nezávislá média nebo prokazatelné policejní trýznění žen, které prodělaly potrat - voliči vládních stran pocit, že se jich tohle netýká, nebo s tím přímo souzní. Jde často o velmi srozumitelné případy zneužití pravomocí, korupce a protekce.

Sedmačtyřicetiletý Daniel Obajtek není skvělý manažer ani zasloužilý energetický expert, je to dlouholetý loajální lokální politik, kterého strana vystřelila do pozice generálního ředitele Orlenu, největší středoevropské firmy. V dozorčích radách státních podniků sedí mnoho příbuzných a partnerů vládních politiků, aniž mají relevantní zkušenosti. A jsou tam v počtech a nezakrytosti, jaká je třeba v Česku obtížně představitelná. Anebo právě aktuální případ náměstka Wawrzyka, tedy obchodování s vízy a zneužívání sítě konzulátů čistě pro osobní finanční prospěch.

Voličská oddanost přesto neklesá, což je zajímavý efekt. Část voličů vládních stran o aférách nikdy neslyšela, ale větší část je zná - a dobře ví, co se děje. Polská a maďarská realita jsou si v mnohém vzdálené, ale v něčem se možná podobají. Nedávno jsem mluvil s Andrásem Ledererem, známým maďarským opozičníkem (nikoliv politikem) a obráncem lidských práv. Sám pochází z malého města a říká: “Lidé, kteří tam žijí a volí Fidesz, nejsou hlupáci. Nevěří lžím a chápou, že příbuzní starosty se mají lépe než oni, protože oni nejsou příbuzní starosty. Nevěří ale ani to, že jiný svět je možný. Vědí, že by mohl existovat, ale není to reálné. A tak jsou smíření.”

Polská opozice se snaží tuhle nedůvěru prolomit, ale jde jí to těžko. Na začátku léta se zdálo, že hraje s PiS víc než vyrovnanou partii, ale pak začala její obliba mezi hlavně nerozhodnutými voliči klesat. Do hlasování zbývají ještě čtyři týdny a 1. října hlavní opoziční strana Občanská platforma pořádá masový pochod ve Varšavě. Chce zopakovat úspěch z června, kdy se takhle shromáždily stovky tisíc lidí.

Pokud to zopakuje, energií nabitá opozice bude moci pomýšlet na sesazení PiS. Pokud bude říjnový pochod zklamáním, bude to pro ni hodně zlý signál. PiS se výrazně přiblíží třetímu vládnímu mandátu v řadě - a mnoho Poláků si potvrdí, že jiný polský svět není na dosah.

