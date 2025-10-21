0:00
21. 10. 2025

Plamínková: V prosinci o budoucnosti Stačilo! - Rozpočet stále není ve sněmovně - Co bude s inkluzí

Další díl politického newsletteru

František Trojan

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Dobrý den, v minulém newsletteru jsme se podívali na SPD a Tomia Okamuru, tentokrát probereme Stačilo! a Kateřinu Konečnou. Ta si totiž do prosince musí vyjasnit, zda chce zkusit najít druhý dech pro svůj projekt.

Všechny strany, které byly v opozici vůči dosluhujícímu kabinetu Petra Fialy a dostaly se do sněmovny, se domlouvají na nové vládě. Tedy až na Stačilo!, které ve sněmovních volbách získalo jen 4,3 procenta hlasů a skončilo před parlamentem. Kateřina Konečná nyní dala k dispozici funkci předsedkyně KSČM, tedy hlavní politické síly koalice, a v prosinci se komunističtí delegáti a delegátky rozhodnou, zda chtějí v projektu pokračovat, či se vydají jinou cestou.

