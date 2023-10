Proč se Putinovi vyplatí mít Hamás

Objednejte si k odběru newslettery Respektu. Poslouchejte také stejnojmenný podcast obou autorů.

1. Přímé důkazy o zapojení Ruska do teroristické operace Hamásu proti Izraeli nejsou, je však jasné, že Moskvě se jeho akce může vyplatit. V první řadě to odvádí pozornost od ruské agrese proti Ukrajině. Děje se tak v době, kdy se válka protahuje, a americká politika je rozdělená na tom, zda mají USA Kyjevu stále pomáhat. Média zaměřila pozornost na Izrael a Gazu, takže získat si pozornost veřejnosti i politiků bude pro Ukrajinu obtížnější.

2. Na tom, aby se o Ukrajině mluvilo, v současné době ostatně nemá zájem ani politické vedení Izraele. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chtěl navštívit židovský stát a projevit solidaritu, izraelský premiér Benjamin Netanjahu o to však nestál; Zelenskyj měl dostat vzkaz, ať nejezdí. Mluví se o tom, že Izraeli by mohlo vadit právě to, že by neměl veškerou pozornost Západu, kdyby se Zelenskyj v židovském státě objevil. Udělal by totiž to, co Netanjahu neudělal, když byla Ukrajina napadena Ruskem. Komplikované vztahy Ukrajiny a Izraele každopádně Putinovi vyhovují. Nemusí se o jejich zhoršení snažit, stačí mu pasivně přihlížet.

3. Kdyby situace v Izraeli a Gaze eskalovala, došlo by k velké válce, jež by vyšponovala ceny ropy a plynu. Rusko je na tom ekonomicky bídně, ale ropy a plynu má dostatek, takže kdyby za ně dostalo víc, bude mít víc prostředků na válku proti Ukrajině.

4. Moskva rozhodně nestojí ani o to, aby Izrael normalizoval vztahy se Saudskou Arábií a dalšími státy v regionu. Uzavření mírové dohody mezi izraelskou a saúdskoarabskou vládou bylo po akci Hamásu a odvetných opatření Izraele uloženo k ledu, a minimálně prozatím tak selhává snaha USA o dosažení větší stability v neklidném regionu. Washington o mírovou dohodu hodně stál; bez ní bude hrozit chaos, neklid, napětí. Tedy něco, co opět hraje do karet Rusku.

5. Amerika už je a ještě víc bude vykreslována jako válečný štváč. Washington nepochybně nestojí o velkou válku na Blízkém východě a bude na Netanjahua tlačit, aby k ní nedošlo. Mrtví v Gaze ale poslouží ruské propagandě, aby označovala USA za agresora, zvlášť když mají Spojené státy v oblasti své letadlové lodě. Ne my, ale Západ má na rukách krev, bude opakovat Moskva a smývat tak ze sebe vinu.

6. Putin mluví o potřebě nového světového řadu, v němž Rusko bude hrát zásadní roli. Dál bude proto vést válku proti Ukrajině - letošní zima bude pro Kyjev mimořádně těžká - a spoléhat se na to, že Hamás mu bude pomáhat rozfoukáváním ohně na Blízkém východě. Není však důvod to Moskvě jakkoliv ulehčovat. Ukrajina musí dostat další vojenskou pomoc a po zásadním oslabení Hamásu je nutné dál usilovat o mírovou smlouvu mezi Izraelem a Saudskou Arábií, jakkoliv to dnes vypadá jako nadlidský úkol.

Předchozí vydání najdete na webu respekt.cz v rubrice Newsletter