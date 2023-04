Konec jedné konspirační teorie. Protrumpovská hvězda dostala vyhazov z Fox News

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Lhaní dokáže napáchat velké škody a je příjemným překvapením, že stále častěji i těm, kteří lži sami šíří. Konkrétně americkou televizní stanici Fox News přijde vědomé šíření nesmyslů o tom, že výsledek prezidentských voleb v roce 2020 byl zfalšován ve prospěch Joea Bidena, na velmi slušných 787,5 miliónu dolarů, které musí vyplatit firmě Dominion Voting Systems. To je podle odhadů čtvrtina loňských příjmů firmy, a to ještě není všem dnům konec. Další společnost provozující volební terminály (Smartmatic) žaluje televizní stanici pro pomluvu a požaduje odškodné, které se blíží třem miliardám dolarů.

Dosavadním vyvrcholením kauzy je ale pondělní brutálně nečekané odvolání největší hvězdy americké protrumpovské mediální scény, moderátora Fox News Tuckera Carlsona. To přišlo jako blesk z čistého nebe, vedení Fox News ho oznámilo veřejně jenom deset minut poté, co své rozhodnutí sdělilo mediální hvězdě s tím, že její poslední vystoupení se již odehrálo - v pátek. Populistická scéna zjevně žasne.

„Jsem šokován, jsem překvapený,“ prohlásil Donald Trump. „Myslím, že Tucker byl skvělý. Obzvlášť poslední rok nebo tak nějak, ke mně přistupoval skvěle.“ Exprezidentův syn Donald Trump Jr. v jiném rozhovoru vysvětlil, že „Carlsonův odchod všechno navždy mění“, protože moderátor byl „ve skutečnosti duchovním vůdcem konzervatismu a talent, jaký se objeví jednou za generaci“. Senátor J. D. Vance, velký stoupenec exprezidenta, se rozloučil s „nejodvážnější postavou amerických médií“ a dodal, že se jedná „o velkou ztrátu pro konzervativní hnutí“.

Toto vydání Nadějných vyhlídek se mělo původně zabývat nadčasovějšími záležitostmi, ale Carlsonův pád je na americké scéně skutečným zemětřesením. Moderátora si večer co večer zapínaly tři miliony Američanů, měsíční sledovanost jeho pořadu zaznamenala rekord v americké historii. Jeho vliv mezi pravicovými voliči lze jenom těžko přecenit - a ví to i Donald Trump. Mezi zveřejněnými smskami a e-maily moderátora, jež vedly mimo jiné k nutnosti platit výše popsané odškodné i ke Carlsonově pádu, jsou přitom i ty, které paradoxně popisují hluboké pohrdání právě Donaldem Trumpem. „Vášnivě ho nenávidím,“ textoval Carlson kolegyni 4. ledna 2021. Trump se sice urazil, ale rozmíška ale podle amerických médií - a aktuálních výroků exprezidenta a jeho okolí - netrvala dlouho.

Mezitím, co si Carlson a celá Fox News skutečně myslí a co říkají z obrazovky, však panuje zásadní rozpor - což je ostatně i důvod, proč ze sporu nevyšli vítězně. Ze zveřejněné interní komunikace vyplývá nejen to, že si úplně neváží samotného Trumpa, ale že ani trochu nevěřili tvrzení jeho právníků o zfalšování volebních výsledků.

Připomeňme si, že ve dnech po volební porážce Rudy Giuliani a Sidney Powell, kteří fungovali jako právní poradci prezidenta, přišli s tvrzením, že software v terminálech výše uvedených firem byl uzpůsoben tak, aby mazal republikánské hlasy, a připočítával naopak hlasy odevzdané ve prospěch Bidena. V případě firmy Dominion se dokonce mluvilo o zákeřné práci venezuelských programátorů, kteří zločinný systém původně napsali pro venezuelského diktátora Huga Cháveze.

Reakce moderátorů Fox News? Na obrazovce zdvižený ukazováček, starostlivá slova vyjadřující obavy o osud svobodných voleb, rozhovory se zmíněnými právníky a dalšími šiřiteli dezinformace. V zákulisí pak úplně opačné konverzace. „Sidney Powell mimochodem lže. Přistihl jsem ji. Je to úplně šílené,“ textoval Carlson své hodně vlivné kolegyni Lauře Ingraham. „Sidney je naprostý cvok. Nikdo s ní nebude chtít pracovat, A to samé platí pro Rudyho,“ odpovídala Ingraham. „Naši diváci jsou ale dobří lidé a věří tomu,“ odpověděl Carlson.

Z dalších záznamů vyplývá, že podobně situaci viděli i manažeři televizní stanice včetně majitele Ruperta Murdocha. Ten označil celou teorii o volebním podvodu za „skutečnou šílenost“. Své generální ředitelce Suzanne Scott se svěřil, že “je to příšerná věc, která, obávám se, poškodí úplně všechny.“

Ale oficiálně Fox News teorii brali vážně a šířili ji dál. Za rozhodnutím podle všeho stála chladnokrevná úvaha, že to je přesně to, co jejich diváci chtějí slyšet. Fox News si to u svých stoupenců rozházeli již během volební noci, když právě jejich reportéři jako první oznámili, že Trump prohrál ve velmi důležitém státě Arizona. Prezident se tehdy rozlítil a začal vyzývat své stoupence, ať přejdou k menším pravicovým televizním kanálům.

Z interní komunikace teď víme, že postoj vlastních reportérů vyvolal právě mezi komentátorskými hvězdami Fox News znechucení. „Úplně hmatatelně nás poškozují,“ psal Carlson. Přijetí konspirační teorie tak vlastně fungovalo coby jakási kompenzace a rozhřešení. Carlson v jednu chvíli prohlásil, že jeho posluchači „mají právo věřit“, že Trump ve skutečnosti zvítězil.

Celá situace je tak dosti nepřehledná: vůbec není jasné, kdo vlastně manipuluje kým. Fox News patří do tradice amerických populistických médií, jež se pokoušejí svým divákům, posluchačům či čtenářům říkat pouze to, co chtějí slyšet (legendární hvězdou oboru býval již zesnulý Rush Limbaugh). Tím získají obrovskou moc; takovou, že před nimi mají respekt i politici - v Trumpově táboře například panovala před pár měsíci obava, že Carlson a Fox News obecně vsadí spíše na floridského guvernéra Rona DeSantise, který se v jednu chvíli na obrazovce objevoval téměř denně a jehož preference v té době raketově rostly.

Zároveň se však zdá, že sami populističtí moderátoři mají strach z nálad, jež pomáhají rozdmychávat. Když Trump zahrozil, Carlson & spol. se přizpůsobili, přestože si prokazatelně mysleli něco úplně jiného. Vzniká zvláštní symbióza, v níž jsou vlastně chycení všichni: populističtí politici, populistická média i sami stoupenci populistických hnutí.

Co se teď bude na trumpistické pravici dít, rovněž není jasné. Carlson mlčí - a o tom, jak dokáže využít svůj vliv, se pouze spekuluje. Je dost silný, aby si založil vlastní médium? Postaví se třeba ve volbách po boku Trumpa jako jeho viceprezidentský kandidát? Nebo se z něj naopak vyklube další Trumpův vážný soupeř? Nebo zmizí, protože ho na scéně rychle nahradí někdo jiný?

Spekuluje se dokonce i o zániku celých Fox News, podobně jako po skandálu s odposlechy britské královské rodiny zanikl v Británii Murdochův bulvární plátek News of the World. Vše se kymácí. Zkrátka ideální den k oznámení kandidatury Joea Bidena.

