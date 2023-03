Bezpečně utáhnout šrouby: Evropa hledá správnou míru závislosti na Číně

Evropa míří do Číny. Tento týden tam u příležitosti padesáti let od navázání oficiálních španělsko-čínských vztahů letí premiér Pedro Sánchez, hned ten příští na velkou návštěvu Pekingu odletí francouzský prezident Emmanuel Macron, kterého doprovodí šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen. A zatím bez data, ale s dodatkem „brzy“ je v plánu cesta šéfa unijní diplomacie Josepha Borella. Intenzivní série návštěv přitom přichází v době, kdy jsou vztahy mezi oběma stranami obzvláště napjaté, a to z velké části i kvůli válce na Ukrajině.