Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
3. 9. 20254 minuty

Vučić s Ficem navštívili Peking. Jako jediní dva vrcholní evropští politici

Poslední Čevapi Times: 10 měsíců od tragédie v Novém Sadu - Volby v Bosně - Kosovská krize pokračuje

Magdaléna Fajtová

Čtete jeden z našich pravidelných newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Píšou je pro vás Tomáš Brolík, Pavel Turek, Magdaléna Fajtová, František Trojan a Silvie Lauder.

Dobrý den, dobro došli.

Vítám vás u četby 55. newsletteru Čevapi Times. Týdenní dávku informací z Balkánu pro vás připravuji více než rok. Během té doby jsem se snažila upozorňovat na pozoruhodné, skandální, veselé i hrozivé dění na jihovýchodě Evropy. A kdo ví, třeba moje skromná práce někoho z vás přiměla pokusit se pochopit ústavní systém Bosny a Hercegoviny! Myslím, že jen tohle bych mohla považovat za osobní úspěch.

Čevapi Times totiž končí. Už od příštího týdne budeme v Respektu vydávat newslettery v trochu jiném formátu – vznikne jeden zahraničněpolitický, šířeji zaměřený, který Čevapi Times vstřebá. O informace z Balkánu ale samozřejmě nepřijdete. Budu o tomto regionu dál psát články a také v novém formátu toho z Balkánu bude dost. To můžu zaručit, protože nový newsletter povedu. Díky, že jste odebírali a četli Čevapi Times – dělalo mi velkou radost, dělit se o vlastní fascinaci s tolika jinými lidmi, a doufám, že vás to bavilo. Pokud byste se chtěli na Balkán někdy podívat a nevěděli si rady s cestou, nestyďte se mi napsat – moc ráda odpovím.

