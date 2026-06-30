Tálibán nechceme, ale migranty nechceme víc, vzkazuje Evropská unie afghánským ženám
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Dobrý horký den,
Patnáct dnů – tolik podle afghánského trestního zákoníku, podepsaném na začátku tohoto roku, hrozí muži za způsobení zlomeniny, otevřené rány nebo modřiny své manželce. A to navíc pouze za podmínky, že dokáže žena násilí dokázat před soudem, přes příkaz přísného zahalování. Za pořádání psích zápasů může jít přitom muž za mříže až na pět měsíců. Od převzetí moci Tálibánem v srpnu 2021 jde přitom pouze o jeden z desítek předpisů, které ženy omezují prakticky ve všech oblastech života a vytvářejí podle lidskoprávních iniciativ takzvaný „genderový apartheid“.
Evropská unie ve svých oficiálních prohlášeních sice represivní politiku Tálibánu v Afghánistánu odsuzuje, zároveň však minulý týden hostila jeho zástupce při jednání o deportacích afghánských státních příslušníků. Evropská komise ustoupila tlaku dvaceti členských států, které vyzvaly k vypracování konkrétních postupů pro vyhoštění Afghánců bez legálního povolení k pobytu. Jednání, která se konala v úterý, se měla zaměřit na ty, kteří „představují bezpečnostní hrozbu“ vysvětlilo tiskové oddělení Komise.
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