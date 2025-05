Srbští studenti vstupují do nové fáze boje proti korupci: požadují předčasné volby

Definice toho, co ještě je a co už není Balkán, se různí –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ někdo by řekl, že třeba Rumunsko už technicky na Balkáně není. Já věřím, že alespoň duchovně je – takže se mu v dnešním vydání Čevapi Times budu věnovat.