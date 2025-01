Spravedlnost je naší nejdůležitější zkouškou. Studenti v Srbsku dál protestují proti vládě

Je tu další díl newsletteru Čevapi Times a ani tentokrát se nemůžu vyhnout tématu srbských protestů. Ty totiž za poslední týden nabraly skutečně děsivých rozměrů – ne ze strany protestujících, ale těch, kteří s nimi nesouhlasí. Minulý týden najelo do davu studentů v Rooseveltově ulici v Bělehradě auto. Řidič to udělal záměrně a těžce zranil jednu z protestujících studentek – v rychlosti do ní narazil, nabral ji na střechu a vezl několik metrů, než spadla na zem. Dívka je už mimo nebezpečí, řidič ujel, ale policie jej poté zadržela.