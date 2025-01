Šéf Pirátů bude nakonec kandidovat do sněmovny, strana prý potřebuje krizového manažera

Hřib jde do toho. Do čeho? No přece do volby Pirátů o to, kdo jako lídr povede stranu ve sněmovních volbách. Že je to snad jasné? Není a dlouho nebylo. Ze dvou základních důvodů. První je čistě procesní. Nehledě na to, že je nepsaným pravidlem, že do voleb vede stranu její předseda či předsedkyně, si Piráti svého volebního lídra volí. V dřívějších letech volba padla nepřekvapivě na dlouholetého předsedu Ivana Bartoše.