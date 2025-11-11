Sečteno, podtrženo: Lidé.cz jsou zpět - Nezaměstnanost roste - Transformace Katovic
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
Lidé.cz jsou zpět. Společnost Seznam Iva Lukačoviče oživuje projekt, který před pěti lety pohřbila. Nově bude známý portál fungovat jako sociální síť, která propojí ostatní aktivity technologického obra – e-mail, komentáře pod články, domovskou stránku i média. Seznam také bude vyžadovat, aby diskutující na jeho nové sociální platformě vystupovali pod svým jménem – a pokud ověří svou totožnost například pomocí bankovní identity, budou jejich příspěvky v diskuzích více viditelné. (Lupa.cz)
Proč je to důležité? Seznam je dlouhodobě velká česká anomálie ve světě technologických služeb, kde dominují zejména americké firmy. Ve vyhledávání sice už nedokáže sekundovat globální jedničce Googlu, ale rozsah produktů mu pomáhá k udržení silné pozice – málokdo by dnes dokázal z hlavy popsat, co všechno Seznam aktuálně dělá. Každý jeho krok je pro tuzemský digitální svět klíčový, a založení sociální sítě tak upevní jeho pozici i na další roky.
Nejvyšší nezaměstnanost od roku 2017. Český trh práce byl dlouhé roky vysoce stabilní, posledních osm let se nezaměstnanost pohybovala pod čtyřmi procenty, některé období dokonce pod třemi, což Česko řadí mezi země s nejnižší počtem lidí bez práce. To se pomalu mění, v říjnu vzrostla nezaměstnanost na hodnotu 4,6 procenta. (Ondřej Lopušník)
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu