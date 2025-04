Poslední výstřel ODS: Návrhy proti obstrukcím už se nejspíš projednat nestihnou

Novela zákona o jednacím řádu, který chod jednání určuje, přitom nese spoustu společných rysů s tím, co iniciativa Moderní sněmovna zmiňuje ve svých návrzích. „Mám z toho obrovskou radost, návrh je dokonce ještě přísnější,“ říká jedna z iniciátorek Moderní sněmovny Martina Ochodnická (TOP 09) s tím, že se to týká například limitů na faktické poznámky. „Pokud to předloží, rozhodně pro to ruku zvedneme. Pro mě je to velký posun,“ souhlasí její kolegyně z iniciatvy Marie Jílková (KDU-ČSL).