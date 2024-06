Polsko má populární kandidátku na prezidentku, která vůbec nekandiduje

Mohl by to být dobrý námět na další oscarový polský film. I když něco nechcete, všichni okolo jsou si jistí nebo na vás pomrkávají, že přece ano. Nebo už přímo mluví o tom, že to chcete, respektive proč, a jaké šance to máte získat. Bez ohledu na vás a vaše slova svět běží vlastním směrem.