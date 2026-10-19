O nás bez nás, stěžují si mladí poradci ombudsmana na chystaný zákaz mobilů
Děti se v debatě cítí opomíjené, potvrzuje nedávno zvolený Martin Beneš
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Pokud jde o plánovaný plošný zákaz telefonů ve školách, děti mají jasno: „Ať si dospělí zkusí být osm hodin bez mobilu.“ Tahle věta padla hned na prvním pracovním setkání poradního týmu dětského ombudsmana, který se skládá ze tří desítek členů ve věku 12–18 let.
Zakázat ve školách telefony jak o hodinách, tak během přestávek plánuje premiér Andrej Babiš (ANO). Spolu s ministrem školství Robertem Plagou předložil poslanecký návrh na úpravu školského zákona, nyní se mu věnuje sněmovna. Pokud projde přes poslance i senátory a podepíše ho prezident, začne zákaz platit od příštího školního roku. Babiš chce podle svých slov tímto krokem ochránit duševní zdraví školáků. Náctiletí z týmu dětského ombudsmana Martina Beneše však plošný zákaz odmítají.
„O nás bez nás. Nikdo se nás neptal na názor,“ zaznělo na setkání týmu. Dětský ombudsman je novou funkcí a Martin Beneš je prvním člověkem, který se jí letos v dubnu ujal. Zákon mu ukládá, aby si utvořil poradní sbor, v němž se sejdou děti a dospívající. Má 30 členů a poprvé se s nimi viděl ještě před letními prázdninami na seznamovací schůzce. První pracovní setkání se odehrálo v říjnu a tématem byl právě zákaz mobilů.
„Setkání poradního týmu opět potvrdilo, že děti mají co říct. Nad problematikou přemýšlejí, uvědomují si rizika a chtějí diskutovat o změnách. Mrzelo mě, když jsem od nich slyšel, jak se cítí v politické diskusi o mobilech ve školách opomíjené,“ potvrdil po setkání Beneš.
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