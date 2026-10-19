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Filozofické otázky19. 10. 20262 minuty

Ján Markoš: Vybrali byste si modrou, nebo červenou pilulku?

Co by většina lidí upřednostnila – realitu před příjemnou fikcí?

Ján Markoš
,
Denník N
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Ve slavné scéně z filmu Matrix se hlavní postava Neo rozhoduje, zda se chce vrátit do virtuální reality, kterou pro něj generovaly stroje a v níž žil celý dosavadní život, nebo jestli se chce dozvědět, jak vypadá skutečný svět. Může si vybrat mezi dvěma pilulkami: modrá jej uvrhne zpět do pohodlné simulace, červená ho probudí do nepříjemné pravdy.

Neo, jak zřejmě víte, sáhl po červené pilulce. Vybral si skutečnost, i když jej to následně stálo hodně potu a stresu.

Co kdybyste i vy stáli před podobnou volbou, akorát naruby?

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Co kdyby za vámi zítra někdo přišel a nabídl vám, že pokud si od něj vezmete modrou pilulku, můžete zbytek svého života prožít v simulaci podle vaší vlastní volby?

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