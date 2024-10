Kupte si salát, čekají nás další bulharské volby

Historicky první newsletter Čevapi times nesl titulek „Přežije déle další bulharská vláda, nebo hlávkový salát?“, což byl odkaz na zábavu britského bulváru z roku 2022, který zkoušel, zda vydrží déle zelenina, nebo Liz Truss ve funkci premiérky. Vyhrál salát. Tehdy jsem tento test v souvislosti s Bulharskem neudělala – bylo by to plýtvání jídlem, protože bylo vcelku jasné, že prezident jmenuje úřednickou vládu. Nejsem expert na politické kroky prezidenta Rumena Radeva, ale od roku 2013 se v Bulharsku ani jednou nestalo, že by po řádné exekutivě přišla další politická vláda. Vždy jsou prokládány úřednickými kabinety a vždy vydržely nejméně tři měsíce. Což je na salát už příliš. Zatím poslední úřednická vláda vydržela jen dva měsíce, což je sice pořád docela dlouhá doba – ale pokud by to tak mělo být i v následujících chladných měsících, snad by tentokrát mohla bodovat zelenina. Vyzkouším to za vás.