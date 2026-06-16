Když se rodičům vytrácí ze vztahu radost a zábava, je třeba si je naplánovat
Neziskovka nabízí kurz, jak se starat o děti a nepřijít při tom o manželství
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O radosti obvykle přemýšlíme jako o něčem spontánním, co přijde samo ve chvíli, kdy nastanou ideální podmínky. Jenže pro rodiče malých dětí je zásadní ingrediencí pro to, aby jejich vztah přežil. Když se sdílená radost a společná zábava z partnerství vytrácejí, brzy může vymizet také blízkost a důvěra.
Namísto toho, aby rodiče pohlíželi na radost jako na bonus, který sem tam obohatí jejich všední dny, je lepší jít jí aktivně naproti. Sdílené pozitivní emoce jim pak pomohou lépe zvládat náročné situace a nezapomenout na to, proč spolu vlastně jsou.
„Radost ve vztahu nevzniká sama od sebe. Je potřeba jí dát prostor – stejně jako dáváme prostor povinnostem,“ vysvětluje Lucie Ryntová, lektorka kurzů pro páry z organizace Aperio – Společnosti pro zdravé rodičovství. Kurzy s názvem PREP jsou podle Aperia prověřené víc než třiceti lety mezinárodního výzkumu – čtyři dlouhodobé studie ukázaly, že vedou k nižšímu počtu rozvodů. I proto je dotuje jak ministerstvo práce a sociálních věcí, tak hlavní město Praha.
Jak se lze dočíst v hlavním textu aktuálního vydání Respektu, rozvodem už dávno nekončí každý druhý sňatek. Úhrnná rozvodovost, tedy pravděpodobnost, že se manželství rozpadne, v posledních letech klesla ke 40 procentům. K poklesu přispívá to, že sňatky uzavírá méně lidí a věk novomanželů roste. Stručně řečeno lze tedy říct, že lidé do manželství vstupují s větším rozmyslem. Dlouhodobě však platí, že nejvíce jsou rozpadem vztahu ohrožení rodiče dětí mladších deseti let. Proto Aperio svůj kurz doporučuje právě této skupině.
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