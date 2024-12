Jak to mají Babiš a Fiala skrze mladežníky pošéfený na Instagramu

Na účtu mládežnické organizace ANO se objevilo video, kde zazní: „Takže budeme makat do 67 jak úplný vocasové“ – s tím, že to takhle zařídila vláda, protože prý nejsou peníze na důchody, což je odůvodněno tím, že je neumí správně vybírat. „On to ten Babiš měl pošéfený o dost líp,“ uzavírá vystupující žena ve videu.