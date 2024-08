Jak šli Spolu na Ještěd, aby se zahřáli před volbami

První premiér vystoupal na Ještěd. Server Naučné-stezky.cz hovoří o naučné stezce Padáky – Ještědský paradox jako o náročné. Na vlastní kůži si to mohl vyzkoušet premiér Petr Fiala, kandidát Spolu na hejtmana Libereckého kraje Edvard Kožušník a další asi dvě desítky komunálních politiků tří koaličních stran. Kampaň se na konci srpna přesouvá z letního provozu rovnou do finiše a politici tak vyrážejí do terénu.