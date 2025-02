Italskou operu a disko střídá východní filozofie. Seriál Bílý lotos překvapil novou znělkou

Venku jsou teprve dva díly a zatím největší povyk vyvolala obměna znělky. Třetí řada seriálu Bílý lotos se odehrává v Thajsku a také s ohledem na to přistupoval chilsko-kanadský skladatel Cristobal Tapia de Veer k hudbě. Nevoli mezi fanoušky seriálu ovšem vyvolalo právě to, že zcela opustil původní nakažlivý motiv Aloha!, který ve druhé sérii modifikoval do Renaissance.