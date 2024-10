Holky, co se oklepou a jdou dál

V průběhu večera představila nový singl bude To hard – odehraný akusticky pouze ve dvojici s kytaristou Michalem Havlíčkem, který sice v něčem připomíná tvorbu písničkářky LP, ale v jádru jde o další typický porozchodový song ve stylu Pam Rabbit. „Ptáš se mě na to, co cítím. Copak to nevidíš? Rozpadám se jako porcelán,“ začíná křehce, aby se vše brzy překlopilo v triumf a vědomí toho, že teď je sice možná zdrcená, ale v dlouhodobějším horizontu to nebude ona, kdo zalituje. „Myslíš, že nevidím, co děláš? Jak kecáš? Možná ti to nedošlo, ale už mám za sebou pár příběhů a tenhle je další fk it... Za pár let to pochopíš a bude tě to štvát. Bude to fkin hard,“ pronáší na adresu svého ex. Čas je na její straně. Zpívá z pozice mladé ženy, která dobře zná svou cenu a ani ji nenapadne, že by měla jít pod ni.