Hodně chipsů = méně slov. Jak strava v těhotenství ovlivňuje IQ dítěte

Je známým faktem, že by ženy v těhotenství neměly pít alkohol ani kouřit. Intuitivně také všichni tušíme, že by měly co nejzdravěji jíst. Na co konkrétně může mít výživa vliv, teď poodhaluje studie vědeckého týmu z institutu CEITEC brněnské Masarykovy univerzity. Strava v těhotenství podle výsledků ovlivňuje formování mozku dítěte a jeho pozdější jazykové schopnosti.