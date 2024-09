Dániel Karsai se důstojné smrti nedočkal. Ale Maďarskem trochu pohnul

Byli jsme za ním v listopadu a prosinci minulého roku. Nejprve před štrasburským soudním stáním a pak i po něm. Tehdy s ním ještě šlo bez větších potíží s dorozuměním mluvit anglicky a vyjadřoval se optimisticky, i když věděl, že podobné případy ve Štrasburku dosud nikdy neuspěly a počítat s průlomem by byla bláhovost. Soud pár dní před smrtí zamítl i jeho odvolání, což Karsai označil za „zbabělost“. To už jen na Facebooku. Pokud se nepletu, poslední maďarská novinářská návštěva u něj byla začátkem léta. Stav jeho těla (mysl nemoc nepostihuje) už byl tak špatný, že šlo komunikovat jen složitě. Lidé s ALS, která postupně vyřazuje z provozu svaly, nakonec zemřou (snad) pokojným udušením, protože přestanou fungovat i dýchací svaly. Karsai říkal celému světu, že nutit kohokoli absolvovat ty měsíce předtím je krutost, nikdo by neměl být nucen být odkázaný, při plném a jasném vědomí, v naprosto všem na své okolí.