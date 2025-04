Film podle populární počítačové hry Minecraft láme v kinech rekordy a ukazuje, že radost je víc než příběh

Zatím „nepokoje“ hlásí jen pár amerických a britských kin (promítání v jednom z pražských multiplexů, kde film viděla autorka textu, bylo ukázkou civilizovanosti), ale už se jim věnoval i deník The New York Times. Jeho redaktor zjišťoval i to, jak se na celý povyk dívá režisér snímku. „Je to opravdová party,“ nechal se slyšet Jared Hess, známý hlavně nezávislou kultovní komedií Napoleon Dynamit, která staví na hlavu představy o lúzrovství.