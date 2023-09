Pokud někdo chce filmy vyrobené AI, tak mu je hned dejme

Pokud se člověk zastavil na festivalu v Torontu u hloučku filmových profesionálů nebo prošel kolem některé z dlouhých front, byla velká šance, že zaslechne konverzaci na dvě témata: stávku v Hollywoodu a umělou inteligenci. Obě otázky organizátoři naplánovali do programu přednášek, panelů a prezentací pro profesionály, který běží paralelně s tím filmovým.

Otazníky a obavy kolem umělé inteligence zaměstnávají hlavně herce, herečky a scenáristy, kteří se obávají, že je rapidně se rozvíjející technologie připraví o práci. Nikdo netuší, kam se bude vývoj AI v příštích letech ubírat, ale je třeba na tuhle neznámou reagovat teď, shodli se účastníci panelu nazvaného AI a film: překlenování mezery mezi inovací a odpovědností (AI and film: bridging the gap between innovation and responsibility). „Nebavíme se o tom, jak dobrá je AI v tuhle chvíli, ale jak se mají dnes tvůrci postavit k budoucnosti, kdy může být ještě lepší než dnes,“ podotkla jedna z panelistek, Patricia Thaine, šéfka torontské společnosti Private AI.