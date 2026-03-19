Pěvecký sbor je oknem do světa, cestovní kanceláří, školou života i sociální sítí
Jejich silnou tradici v Česku zrodilo národní obrození a dodnes hrají důležitou roli v rámci formování občanské společnosti
Mluví o tom s obrovským zaujetím jako o společném dýchání. O společném obejmutí hudbou. „Když stojíte v poslední řadě, držíte svým zpěvem celý sbor před sebou, a naopak v první řadě cítíte, jak to do vás všichni valí a hudba vámi prostupuje. Doslova vás to prochvívá,“ popisuje Martin Rudovský s velkými emocemi, jaké to je, být součástí pěveckého sboru a zažívat intenzivní fyzický pocit ponoření do kolektivního zpěvu.
„Musíte mít společné nádechy a výdechy nebo takzvaný střídavý dech, během něhož se dech přelívá sborem, aby nedošlo k přerušení. Cítíte absolutní soudržnost. Pěvecký sbor je ukázkový příklad týmové práce, v níž je nutné potlačit všechna ega. Minulý režim to slovo zničil, ale člověk tu toho druhého skutečně vnímá jako soudruha. Opírá se o něj, respektuje ho, splývá s ním, protože dobrý sbor je ten, z nějž nikdo nevybočuje. Každý se trochu potlačuje ve prospěch společného úspěchu,“ líčí Rudovský se zápalem extatické zážitky, které překračují hudbu.
Současný dramaturg Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK v prostředí pěveckých sborů bez přehánění vyrostl. Dnes pomáhá iniciovat společné zpívání v dětských domovech po celém Česku a vyzdvihuje především jejich terapeutické účinky, jež zažil na vlastní kůži. Do svého prvního sboru – vyhlášených Pueri gaudentes – nastoupil už na pražské ZUŠ Šimáčkova a od té doby se mu sbory staly oknem do světa, cestovní kanceláří, školou života i sociální sítí; místem, kde poznal téměř všechny lidi, na které se může v nouzi obrátit – od lékařů po instalatéry. A není v tom sám.
Z hlediska čísel nepatří Česko v rámci Evropy k úplným přeborníkům. Podle údajů zprávy Singing Europe 2024 se u nás sborového zpěvu účastní necelá dvě procenta populace, což je třeba vzhledem k počtům v západní Evropě podprůměr. Pro srovnání: v Rakousku to je 11 procent a v Německu 6,3 procenta, ale kupříkladu ve Slovinsku osm procent a v pobaltských zemích jde zhruba o pět procent. Přesto v rámci moderních českých dějin sehrál sborový zpěv důležitou roli.
